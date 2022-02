LIVE – Italia-Gran Bretagna 7-4, Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto (Di sabato 5 febbraio 2022) La diretta testuale di Italia-Gran Bretagna, nona sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Secondo appuntamento di giornata dopo il match di questa mattina contro l’Australia. Stefania Constantini e Amos Mosaner torneranno sul ghiaccio alle ore 13.05 Italiane. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Gran Bretagna 7-4 (DOPO SETTE END) 14.43 – In caso di vittoria l’Italia sarebbe qualificata matematicamente alla semifinale 14.39 – TRE PUNTI Italia, 7-4 QUANDO MANCA UN ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) La diretta testuale di, nona sessione del torneo deldialle. Secondo appuntamento di giornata dopo il match di questa mattina contro l’Australia. Stefania Constantini e Amos Mosaner torneranno sul ghiaccio alle ore 13.05ne. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA7-4 (DOPO SETTE END) 14.43 – In caso di vittoria l’sarebbe qualificata matematicamente alla semifinale 14.39 – TRE PUNTI, 7-4 QUANDO MANCA UN ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - Rossonera_21 : RT @sportface2016: ?? #Live #ShortTrack #PattinaggioVelocità Finale staffetta mista?? Medaglia d’oro alla #Cina, argento per l'#Italia e b… - sportface2016 : ?? #Live #ShortTrack #PattinaggioVelocità Finale staffetta mista?? Medaglia d’oro alla #Cina, argento per l'… - sportface2016 : ?? #Live #ShortTrack #PattinaggioVelocità Finale staffetta mista?? FOTOFINISH ESALTANTE e medaglia d'ARGENTO per l'… -