LIVE Italia-Cina curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: azzurri per la settima vittoria, semifinale già conquistata (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della vittoria contro la Gran Bretagna: semifinale conquistata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri tornano sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per proseguire la loro avventura a cinque cerchi. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato sei vittorie consecutive, sono in testa alla classifica generale e si sono già qualificati per le semifinali, ma naturalmente vogliono continuare a giganteggiare ai Giochi. La coppia tricolore se la dovrà ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca dellacontro la Gran Bretagna:Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per il torneo didoppioalleInvernali di Pechino. Glitornano sul ghiaccio del National Aquatics Centre della capitale cinese per proseguire la loro avventura a cinque cerchi. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato sei vittorie consecutive, sono in testa alla classifica generale e si sono già qualificati per le semifinali, ma naturalmente vogliono continuare a giganteggiare ai Giochi. La coppia tricolore se la dovrà ...

