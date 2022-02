LIVE Italia-Australia curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Costantini-Mosaner a caccia della quinta vittoria (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.35 Buongiorno cominciamo la DIRETTA di Italia-Australia, valida per il torneo di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. La cronaca di Italia-Norvegia – La cronaca di Italia-Repubblica Ceca Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per il torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Prosegue il cammino degli azzurri, che hanno conquistato quattro vittorie nelle prime quattro partite disputate sul ghiaccio dell’Aquatics Centre della capitale cinese. Amos ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.35 Buongiorno cominciamo ladi, valida per il torneo dialledi2022. La cronaca di-Norvegia – La cronaca di-Repubblica Ceca Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per il torneo didoppioalleInvernali di2022. Prosegue il cammino degli azzurri, che hanno conquistato quattro vittorie nelle prime quattro partite disputate sul ghiaccio dell’Aquatics Centrecapitale cinese. Amos ...

