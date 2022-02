LIVE Italia-Australia 7-3 curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: allungo decisivo degli azzurri prima dell’ultimo end (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.32: Situazione di controllo in questo ottavo end per l’Italia. Serve solo gestire il comodo vantaggio. 08.30: Gli azzurri sono avanti di quattro punti. E’ l’ultimo end ed ora dobbiamo solo gestire il vantaggio. 08.29: TRE PUNTI PER L’Italia! BRAVISSIMA STEFANIA CONSTANTINI! azzurri avanti sul 7-3 quando si entra nell’ottavo end. 08.27: ERRORE CLAMOROSO DI GILL! L’Italia è già certa di due punti ed ora Stefania può davvero conquistare anche il terzo punto e mettersi al sicuro nel punteggio. 08.26: Purtroppo sbaglia anche Mosaner! Troppo veloce la sua stone e adesso il centro della casa è libero. Adesso toccherà a Gill e poi a Constantini. Ci sono tre punti Italiani al momento. 08.25: SBAGLIA TUTTO HEWITT! Non ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.32: Situazione di controllo in questo ottavo end per l’. Serve solo gestire il comodo vantaggio. 08.30: Glisono avanti di quattro punti. E’ l’ultimo end ed ora dobbiamo solo gestire il vantaggio. 08.29: TRE PUNTI PER L’! BRAVISSIMA STEFANIA CONSTANTINI!avanti sul 7-3 quando si entra nell’ottavo end. 08.27: ERRORE CLAMOROSO DI GILL! L’è già certa di due punti ed ora Stefania può davvero conquistare anche il terzo punto e mettersi al sicuro nel punteggio. 08.26: Purtroppo sbaglia anche Mosaner! Troppo veloce la sua stone e adesso il centro della casa è libero. Adesso toccherà a Gill e poi a Constantini. Ci sono tre puntini al momento. 08.25: SBAGLIA TUTTO HEWITT! Non ...

