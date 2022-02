LIVE Italia-Australia 4-2 curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: azzurri avanti dopo cinque end (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.13: Ottimo colpo di Mosaner, che ha trovato la bocciata e ha spostato anche la stone gialla verso il centro. Adesso Hewitt probabilmente andrà con una doppia bocciata per aprire nuovamente la casa. 08.11: Una buona bocciata di Hewitt. Il punto è attualmente Italiano, ma ci sono ben tre stone Australiane in casa. Serve grandissima attenzione da parte della coppia Italiana. Mancano due stone a testa. 08.07: L’Australia si gioca il power play, quindi le due stone iniziali vengono poste lateralmente. E’ una mossa d’attacco dei nostri avversari, che si giocano il tutto per tutto. 08.05: Era una chiara situazione di pericolo per l’Italia, che si era trovata in difficoltà in questo quinto end. Alla fine comunque gli ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.13: Ottimo colpo di Mosaner, che ha trovato la bocciata e ha spostato anche la stone gialla verso il centro. Adesso Hewitt probabilmente andrà con una doppia bocciata per aprire nuovamente la casa. 08.11: Una buona bocciata di Hewitt. Il punto è attualmenteno, ma ci sono ben tre stonene in casa. Serve grandissima attenzione da parte della coppiana. Mancano due stone a testa. 08.07: L’si gioca il power play, quindi le due stone iniziali vengono poste lateralmente. E’ una mossa d’attacco dei nostri avversari, che si giocano il tutto per tutto. 08.05: Era una chiara situazione di pericolo per l’, che si era trovata in difficoltà in questo quinto end. Alla fine comunque gli ...

