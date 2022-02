LIVE Italia-Australia 3-2 curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: azzurri avanti al termine del quarto end (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.54: Si riparte. In questo quinto end avremo l’ultima stone. 07.50: Ora c’è la pausa al termine del quarto end. 07.49: Gill sbaglia nuovamente, ma questa volta riesce a salvarsi in parte, conquistando un solo punto. Bene per l’Italia, che resta comunque avanti sul 3-2 al termine del quarto end. 07.47: Constantini boccia ancora la stone Australiana, ma adesso per gli Australiani c’è un comodissimo tiro per conquistare addirittura due punti. 07.44: Mosaner toglie la stone Australiana. La sensazione è che questo end potrebbe chiudersi con un punto per i nostri avversari. Ora la penultima stone dell’Australia. 07.43: Bocciata forte di Hewitt che ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.54: Si riparte. In questo quinto end avremo l’ultima stone. 07.50: Ora c’è la pausa aldelend. 07.49: Gill sbaglia nuovamente, ma questa volta riesce a salvarsi in parte, conquistando un solo punto. Bene per l’, che resta comunquesul 3-2 aldelend. 07.47: Constantini boccia ancora la stonena, ma adesso per glini c’è un comodissimo tiro per conquistare addirittura due punti. 07.44: Mosaner toglie la stonena. La sensazione è che questo end potrebbe chiudersi con un punto per i nostri avversari. Ora la penultima stone dell’. 07.43: Bocciata forte di Hewitt che ...

