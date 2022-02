LIVE Italia-Australia 3-1 curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: gli azzurri aumentano il vantaggio (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.43: Bocciata forte di Hewitt che libera completamente la casa. 07.42: C’è una stone rossa in mezzo alla casa, ma è accerchiata da tre stone dell’Italia. Da capire ora cosa deciderà di fare Hewitt. 07.40: Inizia il quarto end con le prime due stone lanciate da Hill e Constantini. Fase come sempre di studio. 07.37: ERRORE CLAMOROSO DELL’Australia! Gill sbaglia completamente il suo tiro e colpisce la guardia azzurra. Un regalo che ci prendiamo e l’Italia sale sul 3-1 nel terzo end. 07.33: Eccellente bocciata di Hewitt, che toglie entrambe le stone azzurre. Ora Stefania Constantini non deve assolutamente sbagliare il suo tiro. 07.32: Perfetto ancora Mosaner che si appoggia sulla stone rossa ed ora ci sono due punti per l’Italia. Tocca a Hewitt e ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.43: Bocciata forte di Hewitt che libera completamente la casa. 07.42: C’è una stone rossa in mezzo alla casa, ma è accerchiata da tre stone dell’. Da capire ora cosa deciderà di fare Hewitt. 07.40: Inizia il quarto end con le prime due stone lanciate da Hill e Constantini. Fase come sempre di studio. 07.37: ERRORE CLAMOROSO DELL’! Gill sbaglia completamente il suo tiro e colpisce la guardia azzurra. Un regalo che ci prendiamo e l’sale sul 3-1 nel terzo end. 07.33: Eccellente bocciata di Hewitt, che toglie entrambe le stone azzurre. Ora Stefania Constantini non deve assolutamente sbagliare il suo tiro. 07.32: Perfetto ancora Mosaner che si appoggia sulla stone rossa ed ora ci sono due punti per l’. Tocca a Hewitt e ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - MaxMenichetti : RT @Rvaticanaitalia: Dalle ore 8.10 torniamo #live col #festival della canzone cristiana da #Sanremo: 105 a Roma in Fm, Dab+ e canale 733 d… - Rvaticanaitalia : Dalle ore 8.10 torniamo #live col #festival della canzone cristiana da #Sanremo: 105 a Roma in Fm, Dab+ e canale 73… -