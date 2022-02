LIVE Italia-Australia 0-1 curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: primo punto per la coppia australiana (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.20: Risposta immediata di Hewitt, che trova anche lui la doppia bocciata. 07.19: Che colpo di Mosaner! Splendida bocciata di Amos che leva entrambe le due stone Australiane. 07.18: Ottimo colpo di Hewitt che tocca la sua stone e la mette in mezzo alla casa. Ora probabilmente arriverà una bocciata di Mosaner. 07.14: Purtroppo la bocciata di Costantini è troppo larga e colpisce appena le stone presenti in casa. L’Australia conquista il primo punto e ruba la mano all’Italia. 07.13: In questo momento c’è un punto per l’Australia, ma toccherà ora a Stefania Costantini per l’ultimo tiro di questo end. 07.11: Australia obbligata ad una nuova guardia e Mosaner boccia ancora la stone ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.20: Risposta immediata di Hewitt, che trova anche lui la doppia bocciata. 07.19: Che colpo di Mosaner! Splendida bocciata di Amos che leva entrambe le due stonene. 07.18: Ottimo colpo di Hewitt che tocca la sua stone e la mette in mezzo alla casa. Ora probabilmente arriverà una bocciata di Mosaner. 07.14: Purtroppo la bocciata di Costantini è troppo larga e colpisce appena le stone presenti in casa. L’conquista ile ruba la mano all’. 07.13: In questo momento c’è unper l’, ma toccherà ora a Stefania Costantini per l’ultimo tiro di questo end. 07.11:obbligata ad una nuova guardia e Mosaner boccia ancora la stone ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 5 febbraio. LIVE | Sky TG24 - infoitsport : Italia-Australia LIVE, curling doppio misto, Olimpiadi Pechino 2022: segui Constantini-Mosaner con risultato in dir… -