LIVE Biathlon | Staffetta mista Olimpiadi Pechino in DIRETTA | Johannes Boe regala l’oro alla Norvegia | l’Italia crolla con gli uomini

(Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.12 Grazie per averci seguito, continuate a seguirci perché la giornata olimpica è ancora lunga…Un saluto sportivo. 11.10 La miglior italiana è stata a sorpresa Lisa Vittozzi, ottima sia al poligono sia sugli sci. Wierer non bene come passo, ma solida al tiro. Male invece Bormolini e Hofer.chiude con 14 ricariche e 2 giri di penalità. Ci siamo illusi per metà gara, poi il crollo. 11.09 Settimi gli Stati Uniti a 2’12”, ottava la Svizzera a 2’39”, nonaa 2’40”. 11.07Boe ha preso in testa il rettilineo d’arrivo e non ha dato scamporimonta di Fillon Maillet, precedendolo di 9 decimi. 3° latypov a 1?5. Quarta la Svezia a 41?, quinta la Germania a 1’05”. sesta la Bielorussia a 1’14”. 11.06 VOLATA IMPERIALE DI ...

Diretta Curling Sci alpino Skiathlon Snowboard Salto RisultatiCurling ......la staffetta mista in tv/streaming - La presentazione della gara Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdella staffetta mista, prima gara delle Olimpiadi di Pechino 2022 dedicata al. ...Norway has thrown this away with poor shooting. It's meant an extra 500m of skiing penalties. Biathlon – Mixed Relay We're onto the shooting range on leg 2 and the Norwegians were well ahead, but ...Questa la cronaca live. PRIMA FRAZIONE E' in corso la staffetta mista del biathlon, che si sta disputando in condizioni meteo difficili, 13 gradi di temperatura sotto lo zero e un vento forte che va e ...