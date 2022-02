Lino Guanciale naufrago nel promo di Sopravvissuti, il mystery drama di Rai Fiction al via il 28 marzo (Di sabato 5 febbraio 2022) Svelato il promo di Sopravvissuti, il mystery drama di Rai1 che vedremo in onda dal 28 marzo. La scommessa di Rai Fiction è un’ambiziosa co-produzione internazionale con France Télévisions e ZDF: sei serate, tutte dirette da Carmine D’Elia (già regista de La Porta Rossa). La trama segue quella di dodici passeggeri a bordo di una barca a vela di nome Arianna che scompaiono dai radar, salvo riapparire un anno dopo. Solo che i passeggeri sono sette. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che prezzo? Mentre le vite dei Sopravvissuti e dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere. “Non lo so ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Svelato ildi, ildi Rai1 che vedremo in onda dal 28. La scommessa di Raiè un’ambiziosa co-produzione internazionale con France Télévisions e ZDF: sei serate, tutte dirette da Carmine D’Elia (già regista de La Porta Rossa). La trama segue quella di dodici passeggeri a bordo di una barca a vela di nome Arianna che scompaiono dai radar, salvo riapparire un anno dopo. Solo che i passeggeri sono sette. Cosa è successo agli altri? Come hanno fatto i superstiti a restare in vita? A che prezzo? Mentre le vite deie dei loro cari riprendono a fatica, su tutti loro incombe il peso della tragedia vissuta e di una misteriosa catena di logoranti segreti che gli ex naufraghi sono costretti a mantenere. “Non lo so ...

