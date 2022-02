Liguria | la “guerra fredda” tra Toti e la Lega | il presidente minaccia le dimissioni e il voto

(Di sabato 5 febbraio 2022) Laintra Giovannie lacontinua. Dopo che gli esponenti del Carroccio hanno abbandonato il Consiglio regionale per protestare contro l’assenza in Aula del governatore, adesso il leader di Cambiamo paventa le suedadella Regione e chiede, attraverso il capogruppo Angelo Vaccarezza, ai suoi consiglieri di offrire le loro, se necessario. Sono gli effetti delle fibrillazioni dentro il centrodestra nazionale dopo ilper il Quirinale che si riverberano fino in, con il Carroccio che prima non hanno digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di Cambiamo, il movimento di, che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle e in ...

Il governatore serra i ranghi e chiede ai consiglieri regionali 'dimissioni protocollate' Continua la guerra fredda in Liguria tra Giovanni Toti e la Lega che non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di 'Cambiamo' che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati al Colle e in seguito hanno chiesto le dimissioni del governatore. La guerra fredda in Liguria tra Giovanni Toti e la Lega continua. Dopo che gli esponenti del Carroccio hanno abbandonato l'aula del Consiglio regionale per protestare contro l'assenza in Aula del governatore. Continua la guerra fredda in Liguria tra Giovanni Toti e la Lega che non ha digerito i franchi tiratori nascosti tra le fila di 'Cambiamo' che avrebbero impallinato la candidatura di Elisabetta Casellati.