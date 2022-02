L’identikit del veterinario bergamasco: giovane, specializzato e social friendly (Di sabato 5 febbraio 2022) Non solo con un alto grado di specializzazione, i veterinari di Bergamo sono giovani, social friendly ed attenti alla cura degli animali domestici e d’allevamento (e quindi del nostro ambiente e di ciò di cui ci nutriamo ogni giorno). É questo L’identikit dei veterinari bergamaschi che emerge dalla ricerca commissionata dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Bergamo all’agenzia di marketing e comunicazione Plus&Plus, volta a migliorare le iniziative rivolte agli associati. L’Ordine di Bergamo conta ad oggi 550 iscritti, con un’età media di 47 anni e un numero crescente di giovani (il 26% è iscritto da meno di dieci anni); le donne sono il 52%, dato che denota un buon equilibrio di genere nella categoria. “Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo ha affidato l’indagine quantitativa e qualitativa più ... Leggi su bergamonews (Di sabato 5 febbraio 2022) Non solo con un alto grado di specializzazione, i veterinari di Bergamo sono giovani,ed attenti alla cura degli animali domestici e d’allevamento (e quindi del nostro ambiente e di ciò di cui ci nutriamo ogni giorno). É questodei veterinari bergamaschi che emerge dalla ricerca commissionata dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di Bergamo all’agenzia di marketing e comunicazione Plus&Plus, volta a migliorare le iniziative rivolte agli associati. L’Ordine di Bergamo conta ad oggi 550 iscritti, con un’età media di 47 anni e un numero crescente di giovani (il 26% è iscritto da meno di dieci anni); le donne sono il 52%, dato che denota un buon equilibrio di genere nella categoria. “Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari di Bergamo ha affidato l’indagine quantitativa e qualitativa più ...

