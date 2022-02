Lezioni di giornalismo: reporter di AP asfalta il portavoce di Biden su accuse alla Russia (Video) (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb — Clamorosa lezione di giornalismo impartita in diretta dal reporter di AP Matt Lee al portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price, in merito alla recente accusa mossa dall’intelligence USA nei confronti della Russia, di una possibile invasione dell’Ucraina a seguito di un attacco sotto falsa bandiera, o cosiddetta false flag. Botta e risposta tra il portavoce di Biden e il giornalista AP Secondo Ned Price la false flag prevederebbe la realizzazione ad hoc di un filmato fittizio costituito da vere e proprie azioni di guerra come esplosioni, morti e distruzioni, condotto da abili attori della crisi. Il Video potrebbe anche presentare droni turchi o altro equipaggiamento militare fornito all’Ucraina dai paesi della NATO “come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb — Clamorosa lezione diimpartita in diretta daldi AP Matt Lee aldel Dipartimento di Stato americano Ned Price, in meritorecente accusa mossa dall’intelligence USA nei confronti della, di una possibile invasione dell’Ucraina a seguito di un attacco sotto falsa bandiera, o cosiddetta false flag. Botta e risposta tra ildie il giornalista AP Secondo Ned Price la false flag prevederebbe la realizzazione ad hoc di un filmato fittizio costituito da vere e proprie azioni di guerra come esplosioni, morti e distruzioni, condotto da abili attori della crisi. Ilpotrebbe anche presentare droni turchi o altro equipaggiamento militare fornito all’Ucraina dai paesi della NATO “come ...

