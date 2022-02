Le parate di Maignan riaprono il campionato, il derby lo vince il Milan (Di sabato 5 febbraio 2022) È complicato ammetterlo per un tifoso dell’Inter, ma sono proprio partite come il derby di Milano a testimoniare la bellezza del calcio, uno sport che appassiona milioni di persone proprio perché così imprevedibile. Il Milan di Pioli – senza Ibra, Tomori, Kjaer e Rebic – ha steso i nerazzurri di Inzaghi con due tiri in porta due. È una doppietta di Giroud, tra il settantacinquesimo e il settantottesimo, a ribaltare una partita che l’Inter ha sempre controllato e a tratti dominato, dando sempre l’impressione di averla in pugno. Si tratta di una vittoria importante, importantissima, che tiene aperto il campionato, che rilancia le ambizioni scudetto dei rossoneri, che inaugura nel peggiore dei modi il ciclo terribile che l’Inter affronterà nelle prossime settimane tra campionato e Champions League. Quello ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) È complicato ammetterlo per un tifoso dell’Inter, ma sono proprio partite come ildio a testimoniare la bellezza del calcio, uno sport che appassiona milioni di persone proprio perché così imprevedibile. Ildi Pioli – senza Ibra, Tomori, Kjaer e Rebic – ha steso i nerazzurri di Inzaghi con due tiri in porta due. È una doppietta di Giroud, tra il settantacinquesimo e il settantottesimo, a ribaltare una partita che l’Inter ha sempre controllato e a tratti dominato, dando sempre l’impressione di averla in pugno. Si tratta di una vittoria importante, importantissima, che tiene aperto il, che rilancia le ambizioni scudetto dei rossoneri, che inaugura nel peggiore dei modi il ciclo terribile che l’Inter affronterà nelle prossime settimane trae Champions League. Quello ...

