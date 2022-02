Le Iene | Belen e Mammucari nuovi conduttori | niente Marcuzzi alla conduzione

(Di sabato 5 febbraio 2022) Da settimane è trapelata una nuova indiscrezione riguardo Le. Stando a quanto emerso,quest’anno ci sarebberoRodriguez e Teoda fare, invece, per Alessia, un caposaldo nelladel programma Mediaset. NUOVA– Stando a quanto annunciato da Davide Maggio, ma già discusso in precedenza dal settimanale Chi, L'articolo

Leshock, ecco i conduttori della prossima stagione: nomi da urlo La Mediaset ha deciso di ... al timone del programma ci saranno niente meno che Teo Mammucari eRodriguez. Da tempo gli ...UP Teo Mammuccari: 'Sì, confermo, farò lecon' 'Sì, sarò io a condurre le', Teo Mammuccari me lo conferma dopo le indiscrezioni apparse ieri sul web. Me lo dice soddisfatto e ...Da settimane è trapelata una nuova indiscrezione riguardo Le Iene. Stando a quanto emerso, alla conduzione quest’anno ci sarebbero Belen Rodriguez e Teo Mammucari. Niente da fare, invece, per Alessia ..."Belen-Corona insieme da Bulgari dove organizzavano ... nelle prossime settimane dovrebbe ritornare in tv al timone de Le Iene Show, il programma di Italia 1 che potrebbe condurre con Teo Mammucari.