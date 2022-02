Lazio | Immobile | «Oggi capiremo a che punto della crescita siamo»

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ciroè intervenuto ai microfoni diStyle Channel nel pre gara del match contro la Fiorentina: le sue parole Ciro, a ridosso del fischio di inizio del match tra Fiorentina e, è intervenuto ai microfoni diStyle Channel. Ecco le sue parole: DICHIARAZIONI – «È una partita importante per noi. Loro attaccano e segnano molto, noi nelle ultime partitestati bravi nella fase difensiva. Dobbiamo capire a chenostraarrivati. La Fiorentina è una squadra forte e ben allenata, in casa ha siglato molte reti conquistando tanti punti. Sarà un test importante, il primo di una lunga serie. È necessario partire con il piede giusto. La sosta per via delle gare ...

LAZIO: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.