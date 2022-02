Lasciare La Serie A: Rottura Con La Società, Il Motivo (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News I tifosi della Serie A ricevono le ultime notizie sul campionato. Il mercato è finito, ma i club continuano ad avere problemi interni che portano a scelte importanti per il futuro. Sembra che la scelta finale sia stata fatta anche dal club in questione. C'è una Rottura totale e non continueremo più insieme. Il Motivo per cui il club ha deciso di non rinnovare il contratto di Callejon con la Fiorentina è che quest'ultima lo libererà a fine stagione. L'esterno offensivo, ora 34enne, avrà molte opzioni sulla sua scrivania per quanto riguarda la prossima squadra per cui potrà giocare. Jose Callejon non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, che scadrà il 30 giugno. L'esterno spagnolo è alla ricerca di una nuova squadra e la sua intenzione è di trovarla nel campionato spagnolo, dove vorrebbe trascorrere gli ultimi anni ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News I tifosi dellaA ricevono le ultime notizie sul campionato. Il mercato è finito, ma i club continuano ad avere problemi interni che portano a scelte importanti per il futuro. Sembra che la scelta finale sia stata fatta anche dal club in questione. C'è unatotale e non continueremo più insieme. Ilper cui il club ha deciso di non rinnovare il contratto di Callejon con la Fiorentina è che quest'ultima lo libererà a fine stagione. L'esterno offensivo, ora 34enne, avrà molte opzioni sulla sua scrivania per quanto riguarda la prossima squadra per cui potrà giocare. Jose Callejon non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina, che scadrà il 30 giugno. L'esterno spagnolo è alla ricerca di una nuova squadra e la sua intenzione è di trovarla nel campionato spagnolo, dove vorrebbe trascorrere gli ultimi anni ...

Advertising

O_GFVIP : @JJBell90 Ma sta dicendo cosa!!??…se elenchi una serie di cose per cui jessica dovrebbe lasciare baru significa che… - sportli26181512 : Vagnati: 'Belotti è la storia del Torino. Prima di lasciare ci pensi bene': Il direttore tecnico granata: 'L'import… - sportli26181512 : Vagnati: 'Belotti è la storia del Torino. Prima di lasciare ci pensi bene': Il direttore tecnico granata: 'L'import… - 93SUNSH1NE : @dereeksgf io l'ho amavo, e ho ancora i libri, aspetto la 5(?) stagione solo perché non riesco a lasciare una serie 'incompleta' - CristinaTaglini : RT @Teacherwhocare: Praticamente le quarantene non esisteranno più. Con 5 positivi non si affronta. Per la serie: si salvi chi può. Questo… -