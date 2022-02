L’Ariston esplode tra grandi cover e il ritorno di Vessicchio | ora sì che Sanremo è Sanremo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Quarta e penultima serata del Festival 2022, targato Amadeus al cubo. E’ la volta dei duetti e delle, ma soprattutto della quarta co-conduttrice che affiancherà il direttore artistico, Maria Chiara Giannetta. E chi è? Boh! Pare sia un’attrice emergente, protagonista di una famosa fiction Rai (ma dai?!). E comunque, questa cosa che si debba per forza fare lo spottone e infilare nella scaletta gli attori delle fiction Rai in onda o appena concluse è a dir poco insopportabile. Se non altro, Maria Chiara Giannetta è spigliata e divertente. Per questa volta ci è andata bene. La serata si apre con una splendida Noemi seduta al piano, dal quale spuntano i suoi meravigliosi capelli rossi, mentre con la voce sicura intona You make me feel like a natural woman. La prima cosa bella di questo Festival. La seconda, a stretto giro, è il duetto di Giovanni Truppi, ...