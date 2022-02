L'amica geniale 3, anticipazioni 1^ puntata 6 febbraio: Lila si ammala gravemente (Di sabato 5 febbraio 2022) L'amica geniale torna con la terza stagione il 6 febbraio su Rai Uno alle 21:20 circa. La prima puntata composta dagli episodi intitolati rispettivamente Sconcezze e La Febbre, vedrà il ritorno di Elena a Napoli. La giovane che sta per sposarsi con Pietro, porterà il futuro marito a conoscere i suoi genitori. Subito dopo, si recherà da Lila, la quale si ammalerà gravemente e si farà promettere da lei di prendersi cura di suo figlio Gennaro nel caso in cui dovesse accaderle qualcosa. L'amica geniale 3, trama 6 febbraio: Elena rivede Nino e matura dubbi su Pietro Elena, dopo essersi trasferita a Pisa per studiare alla Normale, pubblicherà il suo primo romanzo e alla presentazione milanese del libro, come rivelano le ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 5 febbraio 2022) L'torna con la terza stagione il 6su Rai Uno alle 21:20 circa. La primacomposta dagli episodi intitolati rispettivamente Sconcezze e La Febbre, vedrà il ritorno di Elena a Napoli. La giovane che sta per sposarsi con Pietro, porterà il futuro marito a conoscere i suoi genitori. Subito dopo, si recherà da, la quale si ammaleràe si farà promettere da lei di prendersi cura di suo figlio Gennaro nel caso in cui dovesse accaderle qualcosa. L'3, trama 6: Elena rivede Nino e matura dubbi su Pietro Elena, dopo essersi trasferita a Pisa per studiare alla Normale, pubblicherà il suo primo romanzo e alla presentazione milanese del libro, come rivelano le ...

Advertising

gianni_CN : @g_alo87 Come mai non vedi l’amica geniale? ?? è un capolavoro - white__rabbitch : @SanremoESC2022 Domenica c'è l'Amica Geniale, gli altri giorni la vita vera ?? - gianni_CN : @g_alo87 No ti dico la verità io temevo il derby domani sera che c’è l’amica geniale - alfsalerno : @nonelarena @La7tv @Teleblogmag Con la Juve e l'amica geniale,a vedervi saranno 4 fasci nostalgici ahahah - _MHaruma : sto facendo le gif della scena delle mani (tutto incomincia sempre con le maniii cit.) e ancora ho l'audacia di pen… -