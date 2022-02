La vendetta dei Cuomo dietro alle dimissioni del capo della Cnn (Di sabato 5 febbraio 2022) Le dimissioni di Jeff Zucker, capo della Cnn, sono un contraccolpo dell'indagine sui fratelli Cuomo. La relazione con Allison Gollust era nota da tempo Leggi su ilgiornale (Di sabato 5 febbraio 2022) Ledi Jeff Zucker,Cnn, sono un contraccolpo dell'indagine sui fratelli. La relazione con Allison Gollust era nota da tempo

Advertising

Budapest_27 : @MazzuoliRic Io non voglio vendetta ma sarei stufa di sentire sempre i polacchi con questa storia e soprattutto que… - Denny_RRItaly : La vendetta dei Fulin! #QuartoGrado - vaneisthenewme2 : @laNina008 @LaEffe5 Non pervenuto ma secondo me sempre la chiave di tutto... se lo tengono lì non è certo per belle… - valep1984 : @emyp2109 @Marco53274708 Sono dei maledetti. Pagheranno per quello che ci stanno facendo. Come diveva il gladiatore… - hookii_it : La Vendetta dei Fantahookiisti (anno 3) – Giornata 24 - -