“La terza dose del vaccino prova l’Aids”, la fake news attribuita al premio Nobel Luc Montagnier (Di sabato 5 febbraio 2022) terza dose e AIDS: questa la fake news che ha scosso il web. La notizia era stata attribuita al premio Nobel Luc Montagnier, ormai simbolo dei no vax a causa delle sue idee a proposito della pandemia di Covid. Twitter si è scatenato legando il suo nome a parole come HIV e AIDS. Non mancano poi i meme e le successive smentite, ma, nonostante ciò, c’è chi resa della propria idea. Leggi anche: terza dose e AIDS: la fake news esplosa su internet La terza dose di vaccino anti-covid provocherebbe l’Aids: questa è stata la fake news attribuita a Luc Montagneir. C’è anche un meme al riguardo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022)e AIDS: questa lache ha scosso il web. La notizia era stataalNobel Luc, ormai simbolo dei no vax a causa delle sue idee a proposito della pandemia di Covid. Twitter si è scatenato legando il suo nome a parole come HIV e AIDS. Non mancano poi i meme e le successive smentite, ma, nonostante ciò, c’è chi resa della propria idea. Leggi anche:e AIDS: laesplosa su internet Ladianti-covid provocherebbe: questa è stata laa Luc Montagneir. C’è anche un meme al riguardo ...

