La Serie A Non Si Ferma: Si Gioca Anche Durante Il Mondiale 2022, Ecco Come (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Secondo le ultime indiscrezioni, la Serie A non ha intenzione di Fermarsi Durante il Mondiale 2022. La Lega sta lavorando per organizzare un torneo il prossimo autunno che coinvolgerà tutte le squadre della nostra massima Serie. L'intenzione di De Siervo è quella di seguire il modello NBA e organizzare sfide negli Stati Uniti per consentire naturalmente risultati importanti dal punto di vista del marketing. Le riflessioni sono in corso e la decisione finale sarà presto presa. Il modello proposto per i Mondiali 2022 è molto simile a quello della NBA, per non Fermare la Serie A Durante i Mondiali. Naturalmente, il confronto è ancora in corso e non è stata presa alcuna decisione definitiva. Nei prossimi giorni ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Secondo le ultime indiscrezioni, laA non ha intenzione dirsiil. La Lega sta lavorando per organizzare un torneo il prossimo autunno che coinvolgerà tutte le squadre della nostra massima. L'intenzione di De Siervo è quella di seguire il modello NBA e organizzare sfide negli Stati Uniti per consentire naturalmente risultati importanti dal punto di vista del marketing. Le riflessioni sono in corso e la decisione finale sarà presto presa. Il modello proposto per i Mondialiè molto simile a quello della NBA, per nonre lai Mondiali. Naturalmente, il confronto è ancora in corso e non è stata presa alcuna decisione definitiva. Nei prossimi giorni ...

Advertising

reportrai3 : Perché Berlusconi non avrebbe mai potuto ricoprire la carica di presidente degli Italiani? Non perché non ne avess… - GenoaCFC : ???? 32 volte grazie Goran, dal Genoa Cfc e da 777 Partners. Accettare la tua scelta non è stato facile, ma per quell… - Gazzetta_it : Perché il Milan non risponde ai colpi di Juventus e Inter #calciomercato - korolprivateer : @frasercocolevi ho già 2000 serie iniziate che ancora non ho finito però lol - TereTWT : Da brava terrona pensavo che la #polenta fosse un piatto di serie B. Poi l'ho mangiata a casa di @braveheartmmt e h… -