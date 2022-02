La Russia provoca sui cieli europei. La risposta Nato (Di sabato 5 febbraio 2022) Inviati la scorsa settimana per rafforzare il fianco orientale della Nato in risposta all’accumulo militare della Russia ai confini con l’Ucraina, due F15 statunitensi sono subito entrati in azione per intercettare due Mig29 russi e altri due Su35 che si stavano avvicinando nello spazio aereo alleato. Si tratta di attività decise da Mosca come forma di provocazione e per marcare una presenza territoriale su quell’area. Sono quasi routine, la Russia le compie continuamente anche in fasi più distese del rapporto con l’Occidente, ma in questi giorni in cui le tensioni attorno al confine ucraino hanno inasprito il rapporto, la cadenza è cresciuta. Chi scrive ne ha registrate tre nel giro di tre giorni: prima sono stati caccia della RAF inglese sui cieli dell’Atlantico settentrionale, poi ... Leggi su formiche (Di sabato 5 febbraio 2022) Inviati la scorsa settimana per rafforzare il fianco orientale dellainall’accumulo militare dellaai confini con l’Ucraina, due F15 statunitensi sono subito entrati in azione per intercettare due Mig29 russi e altri due Su35 che si stavano avvicinando nello spazio aereo alleato. Si tratta di attività decise da Mosca come forma dizione e per marcare una presenza territoriale su quell’area. Sono quasi routine, lale compie continuamente anche in fasi più distese del rapporto con l’Occidente, ma in questi giorni in cui le tensioni attorno al confine ucraino hanno inasprito il rapporto, la cadenza è cresciuta. Chi scrive ne ha registrate tre nel giro di tre giorni: prima sono stati caccia della RAF inglese suidell’Atlantico settentrionale, poi ...

Advertising

Emilio09006503 : RT @SSaponelli: Per giustificare la sua inutile esistenza, la NATO provoca la Russia. E’ ora di uscire da questa “cosa” che doveva morire c… - SSaponelli : Per giustificare la sua inutile esistenza, la NATO provoca la Russia. E’ ora di uscire da questa “cosa” che doveva… - AristarcoScann1 : Per nascondere a decine di milioni di americani impoveriti dalle politiche economiche dei Paperoni Monoplisti, prov… - GiuseppeAscatig : Un generale tedesco costretto alle dimissioni in quanto ha pubblicamente sostenuto Putin: Cosa bolle in pentola? Si… - EugenioMLx : @EnricoLetta È la Nato che provoca da anni e ora che c'è un presidente Usa guerrafondaio è il momento di fare danni… -