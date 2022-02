La Roma stecca con il Genoa, 0-0. Ora il derby di Milano: ecco le formazioni ufficiali (Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto pronto per il derby di Milano tra Inter e Milan in campo a San Siro alle 18. ecco le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 5 febbraio 2022) Tutto pronto per ilditra Inter e Milan in campo a San Siro alle 18.le: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu,...

Advertising

EmanuelaSono : RT @MicheleGalvani: Oddio, il tributo a #vascorossi. Non oso immaginare cosa possa dire ora @EmanuelaSono. Se #rkomi stecca prevedo urla da… - MicheleGalvani : Oddio, il tributo a #vascorossi. Non oso immaginare cosa possa dire ora @EmanuelaSono. Se #rkomi stecca prevedo url… - elliott_il : Oltre ai soldi, credo che essistono pure i raporti personali. Per dire, Theo non credo che fara mai un sgarbo a Pao… - profarchitetto : #architettura Roma, Alvisi Kirimoto si aggiudica il concorso per l'hub direzionale di Ares sulla Laurentina - Tre v… - milan_corner : @elliott_il @dello__98 @furgeTX @Troves_2 @Zoroback_023 @NandoPiscopo1 @Lucaa_0101 la storia di kessie comunque è n… -