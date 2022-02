La Roma non sfonda contro il Genoa: 0-0 all'Olimpico. Ira Zaniolo per il gol annullato: espulso (Di sabato 5 febbraio 2022) La Roma non va oltre il pareggio contro il Genoa (0-0), pur avendo tutti i titolari a disposizione ad eccezione di Pellegrini. Niente da fare nemmeno negli ultimi 20 minuti in cui il Genoa ha giocato... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 5 febbraio 2022) Lanon va oltre il pareggioil(0-0), pur avendo tutti i titolari a disposizione ad eccezione di Pellegrini. Niente da fare nemmeno negli ultimi 20 minuti in cui ilha giocato...

- Ari1927 : RT @AliprandiJacopo: Il problema non è il regolamento, ma come viene applicato. #Zaniolo massacrato tutta la partita, al Genoa solo due am… - forzaroma : #Mourinho: 'Preferisco non parlare del gol o dell'espulsione' - LIVE #ASRoma #RomaGenoa -