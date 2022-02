(Di sabato 5 febbraio 2022) AGI -vittoria indel, che si aggiudica il derbyndo l'in tre minuti con una doppietta incredibile di. Finisce 2-1 dopo il vantaggio iniziale di Perisic: successo pesantissimo per la squadra di Pioli, che si porta a -1 dai cugini in vetta riaccendendo tutte le speranze di scudetto nonostante le assenze. Beffati gli uomini di Inzaghi, che pagano tre minuti di blackout totale dopo una prima parte di gara dominata per larghi tratti. Restano comunque avanti in classifica e con una gara da recuperare. Nella prima frazione di gioco i nerazzurri mostrano più qualità nel palleggio e nella costruzione della manovra, creando di fatto le migliori occasioni della partita. Soltanto un super Maignan, autore di dueventi ...

Advertising

Agenzia_Italia : ??La rimonta pazzesca del Milan, #Giroud ribalta l'Inter 2-1 #InterMilan ?? - MaurizioTagli10 : @MilanNewsit Rimonta pazzesca!???????????????? - zazoomblog : Ligue 1 2021-2022: rimonta pazzesca del Marsiglia 5-2 all’Angers e tripletta di Milik - #Ligue #2021-2022:… - sportface2016 : #Ligue1, rimonta pazzesca del #Marsiglia: 5-2 all'Angers, in gol #Milik con una tripletta e altri due ex Serie A - claudiaclack : RT @Lina8901234: Matteo Romano entro domani farà una grande rimonta. Cover pazzesca e poi 'virale' mi è entrata in testa dal primo ascolto… -

Ultime Notizie dalla rete : rimonta pazzesca

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...per la. Il Pomigliano non ci sta e, al rientro dopo l'intervallo, trova subito il pareggio. La subentrata Dellaperuta supera Linari in velocità e batte Ceasar per il 2 - 2. Partita...14.39: E' stata una finale, con Pietro Sighel che ha tentato una clamorosanel finale, arrivando a giocarsi anche la medaglia d'oro al fotofinish. E' davvero mancato un attimo che l'...AGI - Pazzesca vittoria in rimonta del Milan, che si aggiudica il derby ribaltando l'Inter in tre minuti con una doppietta incredibile di Giroud. Finisce 2-1 dopo il vantaggio iniziale di Perisic: ...Una rimonta pazzesca di Sighel per pochi centesimi non si è tramuta in un metallo di colore diverso, ma la soddisfazione per il secondo posto è molta. Per Fontana, poi, un risultato storico dal ...