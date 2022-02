La ricostruzione della storia vera di una donna che, agli inizi del '900, è costretta a seguire il marito, sposato dopo aver subito violenza, emigrante Oltreoceano (Di sabato 5 febbraio 2022) “The Other: a Familiar Story”, installazione di Maria D. Rapicavoli (foto di Thorsten Arendt). The Other: a Familiar Story è un’installazione multimediale dell’artista catanese Maria D. Rapicavoli. La ricostruzione della storia vera di una donna che, agli inizi del ‘900, è costretta a seguire il marito, sposato dopo aver subito violenza, emigrante Oltreoceano. Un racconto struggente, che scorre anche nei fotogrammi di un video, girato dove la donna ha vissuto, fatto di flash back e immagini slow motion, cioè rallentate.INFO: Milano, Fondazione Ica, fino al 6 marzo.icamilano.it ... Leggi su iodonna (Di sabato 5 febbraio 2022) “The Other: a Familiar Story”, installazione di Maria D. Rapicavoli (foto di Thorsten Arendt). The Other: a Familiar Story è un’installazione multimediale dell’artista catanese Maria D. Rapicavoli. Ladi unache,del ‘900, èil. Un racconto struggente, che scorre anche nei fotogrammi di un video, girato dove laha vissuto, fatto di flash back e immagini slow motion, cioè rallentate.INFO: Milano, Fondazione Ica, fino al 6 marzo.icamilano.it ...

