La paralisi politica porta all’uomo forte | tre soluzioni per evitarlo

di Michele Sanfilippo La recente elezione del capo dello Stato è l'ennesimo segnale della crisi delle democrazie rappresentative – che senza dubbio è un fenomeno planetario, ma in Italia è ulteriormente aggravato da un vero ricambio politico. Ogni volta che s'affaccia una possibile alternativa politica questa viene frenata dal potente capitalismo nostrano, che per molti anni ha goduto di ingenti finanziamenti pubblici, garantiti da una politica compiacente in cambio di buona stampa e finanziamenti più o meno occulti. Per fare un esempio concreto (ma se ne potrebbero fare mille altri) di come la politica ha favorito il capitalismo in Italia, rimando a questo efficace data room dell'insuperabile Milena Gabanelli sulla Telecom. A frenare ulteriormente ogni possibile cambiamento hanno provveduto i partiti che hanno paralizzato il potere ...

