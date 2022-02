La norvegese Johaug vince il primo oro alle Olimpiadi di Pechino 2022

(Di sabato 5 febbraio 2022) LaThereseha vinto iloro dei Giochi Olimpici Invernali dinello skiathlon femminile presso il National Cross-Country Skiing Center.l’oro nelo skiathlon, medaglia d’oro olimpica di Vancouver 2010, ha chiuso con 44 minuti e 13,7 secondi La campionessa del mondo in carica, che ha saltato il PyeongChang 2018 a causa di un divieto di doping, ha vinto il suooro olimpico individuale con un margine di 30,2 secondi nei 7,5 km + 7,5 km di skiathlon. Natalia Nepryaeva del Comitato Olimpico Russo ha vinto l’argento in 44:43.9, mentre l’austriaca Teresa Stadlober ha vinto il bronzo in 44:44.2. La tre volte campionessa olimpica svedese Charlotte Kalla si è classificata al 19° posto in 47:53.8 La ...

Trionfo nella skiathlon di sci di fondo LaThereseè la prima medaglia d'oro dei Giochi invernali di Pechino 2022. La 33enne fondista ha dominato la skiathlon allo Zhangjiakou National Cross - Country Skiing Centre e conquista ...Vittoria come da pronostico per laTherese, al primo oro olimpico; argento per la russa Natalia Neprayeva e bronzo per l'austriaca Teresa Stadlober, arrivate nell'ordine in volata a ...La Norvegia si è assicurata il primo oro in palio alle Olimpiadi di Pechino, grazie alla vittoria nella skiathlon femminile andata in scena sull’anello di Zhangjiakou. Therese Johaug ha letteralmente ...A tal proposito la prima medaglia se l'è messa al collo la norvegese Therese Johaug, grande dominatrice dello skiathlon donne 7,5 + 7,5 km. Per la 33enne fondista, che ha fermato il tempo in 44'13''7, ...