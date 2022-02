La necessaria coesistenza col Covid | e l’eccezione italiana

Leggi su linkiesta

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il problema maggiore dell’emergenza è la logica stessa dell’emergenza. Nei due anni trascorsi abbiamo accettato tutta una serie di limitazioni della nostra libertà personale, in ragione dell’ingresso di Sars-Cov-2 nelle nostre vite. Ciascuna delle misure adottate è stata giustificata, o appariva giustificabile, all’interno di una cornice più ampia. Quella determinata dall’assunto che la nostra vita di ieri, con la medesima libertà di movimento, e le nostre routine fossero incompatibili con il quadro epidemiologico (per usare un’espressione entrata rapidamente nel vocabolario di tutti). Nell’immediato, il ricorso al principio di precauzione e la compressione dei diritti individuali per rallentare il ritmo dei contagi (appiattire la curva, altra espressione di moda) poteva essere una mossa ragionevole: eravamo di fronte a un fatto che, per quanto vagamente previsto da decine di piani ...