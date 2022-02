La Locanda dei Girasoli ‘sbarca’ allo stadio: l’AS Roma impiega i ragazzi per il catering (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono rimasti disoccupati e adesso vivono grazie al sostegno della cassa integrazione, i dipendenti che fino a qualche giorno fa lavoravano nel ristorante Locanda dei Girasoli, conosciutissimo a Roma per la sua particolare storia: era il sogno, diventato realtà, di un gruppo di ragazzi e ragazze con la sindrome di Down che, appassionati di cucina e ristorazione, avevano portato la loro passione e la loro simpatia tra i tavoli del locale di via dei Sulpici, al Quadraro. Leggi anche: Roma, chiude la Locanda dei Girasoli: ‘Andiamo via in silenzio’ La cena stellata per aiutare La Locanda dei Girasoli Per anni il ristorante-pizzeria era andato benissimo, poi, a causa della crisi dovuta alla pandemia, le cose hanno iniziato ad andare male. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 5 febbraio 2022) Sono rimasti disoccupati e adesso vivono grazie al sostegno della cassa integrazione, i dipendenti che fino a qualche giorno fa lavoravano nel ristorantedei, conosciutissimo aper la sua particolare storia: era il sogno, diventato realtà, di un gruppo die ragazze con la sindrome di Down che, appassionati di cucina e ristorazione, avevano portato la loro passione e la loro simpatia tra i tavoli del locale di via dei Sulpici, al Quadraro. Leggi anche:, chiude ladei: ‘Andiamo via in silenzio’ La cena stellata per aiutare LadeiPer anni il ristorante-pizzeria era andato benissimo, poi, a causa della crisi dovuta alla pandemia, le cose hanno iniziato ad andare male. ...

Advertising

OfficialASRoma : Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ra… - CorriereCitta : La Locanda dei Girasoli ‘sbarca’ allo stadio: l’AS Roma impiega i ragazzi per il catering - DrJacko91 : RT @OfficialASRoma: Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ragazz… - AlessioCoi : RT @OfficialASRoma: Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ragazz… - LCiocchetti : RT @OfficialASRoma: Conoscete la Locanda dei Girasoli? ?? A partire da #RomaGenoa, per le prossime quattro gare casalinghe, otto tra ragazz… -