“La Juve era in ripresa già prima di prendere Vlahovic | finirà davanti al Napoli” | dalla Gazzetta sono sicuri

Alberto Cerruti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal" del campionato di Serie A in corso. Di seguito quanto evidenziato: FOTO: Imago – Juventus esultanza "La Juventus la vedevo in grande risalita già prima dell'arrivo di Vlahovic, aveva trovato una sua quadratura e ora è sicuramente è più forte. La mia personale griglia di campionato quindi, ad oggi è: Inter, Juventus, Napoli e una tra Milan e Atalanta come quarta". Ad oggi, l'Inter guida il campionato con 53 punti (ed una partita in meno). Seguono il Napoli e il Milan a 49 punti, poi l'Atalanta a 43 (da recuperare la sfida contro l'Udinese). Resta quinta invece la Juventus, ferma a ...

