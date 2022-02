La guerra che spacca la Lega Serie A (Di sabato 5 febbraio 2022) I maligni sostengono che da qualche giorno Claudio Lotito si sia di fatto trasferito in un hotel del centro di Milano, a due passi dal cuore del potere calcistico italiano del quale aspira a tornare a essere gran cerimoniere. Le dimissioni dell'ormai ex presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, hanno improvvisamente riaperto i giochi. Lui se n'è andato negli Stati Uniti anticipando di qualche tempo una decisione già presa, di sicuro non insensibile all'ultima trappola piazzata da parte dell'assemblea che amministrava e che ha creato non pochi scossoni tra i palazzi di Milano e Roma. La lettera con cui una parte dei club andava alla guerra con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sul tema statuto e quorum non poteva rimanere senza conseguenze. Così è stato e così, nel pieno della crisi pandemica e con (in teoria) la priorità ... Leggi su panorama (Di sabato 5 febbraio 2022) I maligni sostengono che da qualche giorno Claudio Lotito si sia di fatto trasferito in un hotel del centro di Milano, a due passi dal cuore del potere calcistico italiano del quale aspira a tornare a essere gran cerimoniere. Le dimissioni dell'ormai ex presidente dellaA, Paolo Dal Pino, hanno improvvisamente riaperto i giochi. Lui se n'è andato negli Stati Uniti anticipando di qualche tempo una decisione già presa, di sicuro non insensibile all'ultima trappola piazzata da parte dell'assemblea che amministrava e che ha creato non pochi scossoni tra i palazzi di Milano e Roma. La lettera con cui una parte dei club andava allacon il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sul tema statuto e quorum non poteva rimanere senza conseguenze. Così è stato e così, nel pieno della crisi pandemica e con (in teoria) la priorità ...

Ultime Notizie dalla rete : guerra che Gli imbrogli della Nato dei banchieri In questo panorama si parla apertamente della creazione di eserciti privati, organizzati da signori della guerra come Blackwater (oggi Academy) che di fatto sono in grado di dare vita autonomamente a ...

Di Maio, dimissioni per anticipare Conte e preparare lo scontro Una mossa, più o meno a sorpresa, che è solo la prima della guerra tra lui e il leader grillino Giuseppe Conte annunciata nei giorni convulsi dell'elezione per il Presidente della Repubblica. Un ...

Il virus che può fermare la guerra: Omicron dilaga tra le truppe di Mosca e di Kiev La Stampa M5s: Rosato (Iv), 'lotte intestine non pesino su azione governo' Roma, 5 feb "Ormai tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è guerra per la leadership di quello che resta del Movimento 5 stelle. Problemi loro, ma non facciano pesare le loro lotte intestine sull'azione ...

Apex Legends: Ribellione – Mad Maggie è una signora della guerra punk-rock In questo nuovo update conosceremo Mad Maggie, e il nome è tutto dire. Una vera signora della guerra in salsa punk che con un solo obbiettivo: sopravvivere dalla condanna a morte che pende sulla sua ...

