La festa di Amadeus rovinata dalle polemiche su Jovanotti a Sanremo | Morandi favorito?

(Di sabato 5 febbraio 2022) E’ stata una conferenza stampa infuocata quella che si è tenuta oggi da. Iniziata con i grandi complimenti e i sorrisoni per il 60% conquistato da, un record storico per il Festival, si è poi conclusa con la rabbia die Stefano Coletta per leche ci sono state. Tutto parte dalla partecipazione dial Festival, per la sua esibizione cone poi il contributo successivo dato alla serata. La domanda dei giornalisti è abbastanza chiara: c’è un regolamento, c’è una gara, siamo sicuri che la presenza dial fianco dinon abbia aiutato il cantante a essere maggiormente televotato? Le risposte sono un po’ confuse.spiega in un primo momento che ha saputo dell’arrivo di ...

"Sono felicissimo, nemmeno nei miei sogni pensavo andasse così anche se io sono uno che sogna in grande perché non mi costa niente", ha detto. "È un lavoro pensato, costruito ed è una. ...ROMA - È unpiù che soddisfatto, all'indomani della serata delle cover , quello che si presenta in ... È un lavoro pensato, costruito ed è una. Il ringraziamento va a tutti gli artisti in ...E’ stata una conferenza stampa infuocata quella che si è tenuta oggi da Sanremo. Iniziata con i grandi complimenti e i sorrisoni per il 60% conquistato da Amadeus, un record storico per il Festival, ...la festa della musica, ma anche il racconto del Paese. Complimenti ad Amadeus per la sua maturità artistica: la sua semplicità, la sua autenticità arrivano nel cuore di chi è a casa». Sulla scelta di ...