La duchessa di Cambridge e la passione per il rugby dei figli: 'Louis è un kamikaze' (Di sabato 5 febbraio 2022) Una scatenata duchessa di Cambridge in campo con la squadra di rugby inglese nel pre partita del Sei Nazioni a Twickenham. Durante un allenamento Kate ha preso parte a una mischia e ha poi lasciato ... Leggi su leggo (Di sabato 5 febbraio 2022) Una scatenatadiin campo con la squadra diinglese nel pre partita del Sei Nazioni a Twickenham. Durante un allenamento Kate ha preso parte a una mischia e ha poi lasciato ...

Advertising

leggoit : La duchessa di Cambridge e la passione per il #rugby dei figli: «Louis è un kamikaze» - SanreModa : RT @Whathell17: Quarta serata con qualche chiara ispirazione dalla Duchessa di Cambridge per i primi due abiti: -Jenny Packham -Jenny Pac… - VanityFairIt : Finora la duchessa di Cambridge non aveva mai accompagnato i suoceri, senza il marito, ad una visita ufficiale. Ora… - Whathell17 : Quarta serata con qualche chiara ispirazione dalla Duchessa di Cambridge per i primi due abiti: -Jenny Packham -J… - Vi_x_A : RT @fossiFiga: Quanto sei brava, Duchessa di Cambridge -