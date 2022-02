La crisi del gas frena l’addio al carbone e la transizione energetica (Di sabato 5 febbraio 2022) La crisi del gas ha creato un cambiamento di paradigma per la transizione elettrica dell’UE. Storicamente, infatti, la crescita delle fonti di energia rinnovabili europee hanno sostituito l’energia a carbone, il combustibile più ad alta intensità di emissioni. Tuttavia, a seguito dell’impennata dei prezzi del gas nella seconda metà del 2021, le rinnovabili hanno sostituito il gas fossile. L’interruzione dell’eliminazione graduale del carbone dell’UE ha rallentato quindi le riduzioni delle emissioni. È quanto è emerso dalla sesta relazione annuale del think thank europeo Ember sui trend del mercato dell’elettricità dell’Ue che ha fornito una prima visione di come la crisi del gas stia influenzando il settore energetico della regione dopo la ripresa post pandemia. Secondo il rapporto, con i prezzi di ... Leggi su quifinanza (Di sabato 5 febbraio 2022) Ladel gas ha creato un cambiamento di paradigma per laelettrica dell’UE. Storicamente, infatti, la crescita delle fonti di energia rinnovabili europee hanno sostituito l’energia a, il combustibile più ad alta intensità di emissioni. Tuttavia, a seguito dell’impennata dei prezzi del gas nella seconda metà del 2021, le rinnovabili hanno sostituito il gas fossile. L’interruzione dell’eliminazione graduale deldell’UE ha rallentato quindi le riduzioni delle emissioni. È quanto è emerso dalla sesta relazione annuale del think thank europeo Ember sui trend del mercato dell’elettricità dell’Ue che ha fornito una prima visione di come ladel gas stia influenzando il settore energetico della regione dopo la ripresa post pandemia. Secondo il rapporto, con i prezzi di ...

Crisi del gas: quale scenario? La risposta in 4 grafici L'Europa lo sa bene e rimane un attore in gioco piuttosto vulnerabile, anche perché la crisi del gas è scoppiata prima dei venti di guerra ucraini e sta pesando gravemente sulle bollette energetiche ...

Geopolitica e crisi del Covid, l’Europa al bivio Micromega La crisi del gas frena l’addio al carbone e la transizione energetica La crisi del gas ha creato un cambiamento di paradigma per la transizione elettrica dell’UE. Storicamente, infatti, la crescita delle fonti di energia rinnovabili europee hanno sostituito l’energia a ...

La crisi morde ma il Pnrr può salvarci E questo vale anche per il Pil che, nonostante il +6,5% del 2021 - tra le migliori performance in Europa - di strada ne deve fare ancora per recuperare i livelli pre-crisi. Con una criticità in ...

