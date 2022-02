LA BUFALA DEL CAMBIO PRIVACY DI WHATSAPP IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2022 (Di sabato 5 febbraio 2022) In questi giorni molti clienti ci segnalano comunicazioni di allerta per un presunto CAMBIO PRIVACY di WHATSAPP. Nulla di più falso. I concorrenti di WHATSAPP si stanno divertendo a segnalare la data dell’8 FEBBRAIO che in realtà era riferita allo scorso anno e non a questo in corso, per un cambiamento che non ha coinvolto i residenti nell’unione europea. Ecco l’articolo originale che vi spiega che i messaggi scambiati tra gli utenti EU rimangono privati e che WHATSAPP non condivide i dati degli utenti WHATSAPP dell’area europea con Facebook : Leggi articolo : WHATSAPP 8 FEBBRAIO 2021 : NUOVI TERMINI PRIVACY MA NESSUNA INTROMISSIONE NELLA LETTURA DEI NOSTRI MESSAGGI PRIVATI Informatica in Azienda diretta dal ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 5 febbraio 2022) In questi giorni molti clienti ci segnalano comunicazioni di allerta per un presuntodi. Nulla di più falso. I concorrenti disi stanno divertendo a segnalare la data dell’8che in realtà era riferita allo scorso anno e non a questo in corso, per un cambiamento che non ha coinvolto i residenti nell’unione europea. Ecco l’articolo originale che vi spiega che i messaggi scambiati tra gli utenti EU rimangono privati e chenon condivide i dati degli utentidell’area europea con Facebook : Leggi articolo :2021 : NUOVI TERMINIMA NESSUNA INTROMISSIONE NELLA LETTURA DEI NOSTRI MESSAGGI PRIVATI Informatica in Azienda diretta dal ...

Advertising

petergomezblog : “#DiMaioOut? L’ho lanciato io, non un robot”: ecco chi sono gli utenti dietro l’hashtag di Twitter. E perché, secon… - DavidPuente : La bufala del video dei camionisti americani che esprimono solidarietà a quelli canadesi contro l'obbligo vaccinale - Mymmag79 : @ToxascarisL @Marta_Weiss_ @barbarab1974 Mi dispiace non è una bufala questa è la ricettina del covid 19 di fauci e… - Chicchi30034355 : RT @molumbe: @LaVeritaWeb Bianchi aveva già tentato di esporre i bambini non vaccinati all’ostilità dei compagni di classe, promettendo l’a… - GardiniGiorgio : @PersempreNadia @maxfoschi Bufala! ?? La specifica notizia è stata verificata e smentita sin da ottobre 2021. La gio… -