Kerem Bürsin presto protagonista del nuovo film turco “Eflatun” (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo i gossip sulla presunta crisi che fanno stare le fans e i tanti followers in apprensione, e il ‘no’ alla Disney per la nuova serie tv che lo avrebbe visto protagonista al fianco di Demet Özdemir, Kerem Bürsin sarà presto protagonista di un nuovo progetto. Chi ha imparato ad apprezzarlo come interprete di Love … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo i gossip sulla presunta crisi che fanno stare le fans e i tanti followers in apprensione, e il ‘no’ alla Disney per la nuova serie tv che lo avrebbe vistoal fianco di Demet Özdemir,saràdi unprogetto. Chi ha imparato ad apprezzarlo come interprete di Love … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RT88priv : Kerem Bürsin dopo l'esibizione di Emma e Francesca di ieri sera #Sanremo2022 - farfallablu13 : momento giusto per spammare questa fancam rkomi x kerem bürsin, streammate ?? #Sanremo2022 - ClaudiaGiunti : @muffinio17 Non potrebbe mai con uno come quello vicino alla macchina! Orribile! Kerem Bürsin non ha rivali - vale1586stella : RT @TrueLoveDany: Kerem Bürsin non è per tutti. Non siete abituati a uomini educati, riservati, che vivono invece di stare sui social ogni… - TrueLoveDany : Kerem Bürsin non è per tutti. Non siete abituati a uomini educati, riservati, che vivono invece di stare sui social… -

Ultime Notizie dalla rete : Kerem Bürsin 'Love is in the air', le anticipazioni: Serkan, ecco chi è tuo padre ... Aydan (Neslihan Yeldan) non può tentennare oltre sul dire a Serkan (Kerem Bursin) che suo padre non è Alptekin (Ahmet Mark Somers), bensì Kemal (Sinan Albayrak), l'antico amore tornato al suo fianco.

Love Is In The Air anticipazioni: KEMAL e AYDAN si sposano! Poco prima del grande epilogo della telenovela turca, Aydan (Neslihan Yeldan) e Kemal (Sinan Albayrak), dopo aver ricevuto la benedizione del figlio Serkan Bolat (Kerem Bursin), diventeranno infatti ...

... Aydan (Neslihan Yeldan) non può tentennare oltre sul dire a Serkan (Bursin) che suo padre non è Alptekin (Ahmet Mark Somers), bensì Kemal (Sinan Albayrak), l'antico amore tornato al suo fianco.Poco prima del grande epilogo della telenovela turca, Aydan (Neslihan Yeldan) e Kemal (Sinan Albayrak), dopo aver ricevuto la benedizione del figlio Serkan Bolat (Bursin), diventeranno infatti ...