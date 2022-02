Juventus | Allegri | “Vlahovic-Dybala-Morata insieme? Sì | se corrono E Zaniolo…”

(Di sabato 5 febbraio 2022) Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Massimilianoalla vigilia della sfida-Verona

Così il tecnico della, Massimiliano, alla vigilia del match con il Verona, il primo dopo le operazioni di mercato e gli arrivi dell'attaccante serbo e di Zakaria. "E' un ...Così il tecnico della, Massimiliano, alla vigilia del match con il Verona, il primo dopo le operazioni di mercato e gli arrivi dell'attaccante serbo e di Zakaria. "E' un ...Sport - Sono arrivati due giocatori importanti. Vlahovic ha segnato molti gol e ha caratteristiche che non avevamo, ci serviva. Credo che sia insieme ad Haaland e Mbappé tra i migliori che ci siano.La Juventus si appresta ad affrontare la seconda parte di stagione dopo essersi consacrata come regina del mercato di gennaio 2022. A Torino sono arrivati due calciatori importanti come Dusan Vlahovic ...