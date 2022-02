Juventus | Allegri su Vlahovic | “Grande salto dalla Fiorentina a qui Lavora bene”

Advertising

juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Live: - juventusfc : Finisce qui la conferenza stampa pre #JuveVerona di Mister Allegri. A breve report su - forumJuventus : Probabili formazioni #JuveVerona, domani ore 20,45.GdS: 'Allegri parte dal tridente d'attacco Dybala, Vlahovic e Mo… - marcolimidi : ALLEGRI HA PAURA. CONFERENZA JUVENTUS VERONA|| INTER-MILAN LIVE - gilnar76 : Allegri scherza su Cuadrado: «Non trovava nemmeno l’entrata della Continassa» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Allegri

Non passa giorno senza che trapelino ulteriori novità in merito al futuro di Paulo Dybala, il cui rinnovo con laè ancora in alto mare.Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l'Hellas Verona, Maxha preferito non commentare quelle che potrebbero essere le future mosse dellain estate.La prima gara ufficiale della nuova Juve targata Vlahovic sarà contro il Verona di Igor Tudor che vorrà centrare la storica impresa di battere i bianconeri per due volte nella stessa stagione, ...La Juventus sfiderà domani, domenica 6 febbraio, l'Hellas Verona nella ventiquattresima giornata di Serie A. I bianconeri sono reduci dal pareggio esterno contro il Milan, che rilanciato la squadra di ...