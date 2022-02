Juric: «Il presidente ha fatto il passo che chiedevo ad agosto. Il mercato mi è piaciuto, è stato giusto» (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia del match contro l’Udinese, l’allenatore del Torino, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa, commentando anche il mercato di gennaio appena concluso. Ha chiarito innanzitutto che i nuovi arrivati non saranno subito inseriti nella formazione. “Non giocheranno dall’inizio. La mia idea è che c’è una base ottima, ma dietro dobbiamo mettere ragazzi giovani che guadagnino meno rispetto a quelli di prima: dobbiamo stare nei parametri nella società, non puoi guadagnare 8 e non giocare. Servono ragazzi che non sono subito titolari fissi, ma che con il tempo e con la crescita possono diventare pezzi forti. Con il tempo, teoricamente hanno prospettive importanti”. Sul mercato: “Il presidente ha fatto il passo di cui parlavamo ad agosto, il futuro del Toro è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 5 febbraio 2022) Alla vigilia del match contro l’Udinese, l’allenatore del Torino, Ivan, ha parlato in conferenza stampa, commentando anche ildi gennaio appena concluso. Ha chiarito innanzitutto che i nuovi arrivati non saranno subito inseriti nella formazione. “Non giocheranno dall’inizio. La mia idea è che c’è una base ottima, ma dietro dobbiamo mettere ragazzi giovani che guadagnino meno rispetto a quelli di prima: dobbiamo stare nei parametri nella società, non puoi guadagnare 8 e non giocare. Servono ragazzi che non sono subito titolari fissi, ma che con il tempo e con la crescita possono diventare pezzi forti. Con il tempo, teoricamente hanno prospettive importanti”. Sul: “Ilhaildi cui parlavamo ad, il futuro del Toro è ...

