Jovanotti sul palco dell'Ariston in coppia con Gianni Morandi poi torna come super ospite e si scatena la bufera sui social (Di sabato 5 febbraio 2022) Ieri, venerdì 4 febbraio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Festival di Sanremo e nello specifico la serata dedicata alle cover. I vip in gara si sono esibiti cantando dei grandi successi nazionali e internazionali degli anni 60-70-80 e 90. E' stata una serata molto importante, visto che diversi artisti hanno scelto di essere accompagnati da altri cantanti, musicisti e ballerini e abbiamo assistito al ritorno sul palco di grandi cantanti. Festival di Sanremo, la serata delle cover grandi ritorni sul palco dell'Ariston Irama ad esempio ha scelto di duettare con Gianluca Grignani, cantante uno dei brani da lui presentati e che hanno avuto un grandissimo successo. Parliamo del brano La mia storia tra le dita. Ed ancora Gianni Morandi, che ha presentato un brano scritto da ...

