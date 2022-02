Iva Zanicchi al Festival di Sanremo 2022 con ‘Voglio amarti’: “Ancora oggi sono grata al mio pubblico” (Di sabato 5 febbraio 2022) Iva Zanicchi è in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano inedito “Voglio amarti“. L’aquila di Ligonchio torna sul palco del Teatro Ariston dopo parecchi anni dalla sua ultima presenza al Festival nel 2009. L’artista quando parla del brano che porta in gara è molto chiara sul significato del brano: “Ne ho lette di tutti i colori: questa non è una canzone erotica. È una dichiarazione d’amore“. Secondo Iva infatti il brano potrebbe durare nel tempo e portare soddisfazioni in termini di numeri, non nascondendo nel frattempo un filo di emozione per essere tornata a cantare dopo un periodo non certo semplice per lei (la morte del fratello e la sua positività al covid). La canzone di Iva Zanicchi “Voglio Amarti” era da 29 anni in un cassetto Nella vita ci sono ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) Ivaè in gara alla 72° edizione deldicon il brano inedito “Voglio amarti“. L’aquila di Ligonchio torna sul palco del Teatro Ariston dopo parecchi anni dalla sua ultima presenza alnel 2009. L’artista quando parla del brano che porta in gara è molto chiara sul significato del brano: “Ne ho lette di tutti i colori: questa non è una canzone erotica. È una dichiarazione d’amore“. Secondo Iva infatti il brano potrebbe durare nel tempo e portare soddisfazioni in termini di numeri, non nascondendo nel frattempo un filo di emozione per essere tornata a cantare dopo un periodo non certo semplice per lei (la morte del fratello e la sua positività al covid). La canzone di Iva“Voglio Amarti” era da 29 anni in un cassetto Nella vita ci...

Advertising

stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - pietroraffa : Iva Zanicchi:'Quanto sei alta!' #DrusillaFoer:'Più di te!”. Iva Zanicchi:'Hai anche altre cose più di me!'. Dru… - stanzaselvaggia : Iva Zanicchi ha fatto una battutaccia, con evidente allusione. Dopo il nooo di Amadeus ha realizzato di aver detto… - nonmuntoni : @fkamaniconio poi come se non fossero l’artista e la sua voce a dare quel qualcosa in più alla canzone, basta con q… - RaiSantacroce : RT @alessallo: il nutella day si esibiscono iva zanicchi il volo gianni morandi -