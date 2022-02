Italia in lutto, drammatico incidente nella notte: “Addio al campione” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È uscito di strada con la sua auto ieri sera, ribaltandosi e schiantandosi violentemente contro l'asfalto. Non ce l'ha fatta a sopravvivere al tragico incidente stradale che lo ha visto coinvolto ieri sera: Yuri Damin, giovane di appena 22 anni residente a Pontinia, è morto prima dell'arrivo dei soccorsi, che hanno sperato fino all'ultimo di poterlo salvare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del 22enne dalla macchina diventata un groviglio di lamiere, e i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del caso. Yuri Damin si trovava in macchina da solo al momento dell'incidente: secondo le prime informazioni, inoltre, non sarebbero coinvolte altre auto. Le cause dell'incidente, avvenuto verso le 20.30, sono ancora in corso di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 5 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. È uscito di strada con la sua auto ieri sera, ribaltandosi e schiantandosi violentemente contro l'asfalto. Non ce l'ha fatta a sopravvivere al tragicostradale che lo ha visto coinvolto ieri sera: Yuri Damin, giovane di appena 22 anni residente a Pontinia, è morto prima dell'arrivo dei soccorsi, che hanno sperato fino all'ultimo di poterlo salvare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del 22enne dalla macchina diventata un groviglio di lamiere, e i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del caso. Yuri Damin si trovava in macchina da solo al momento dell': secondo le prime informazioni, inoltre, non sarebbero coinvolte altre auto. Le cause dell', avvenuto verso le 20.30, sono ancora in corso di ...

