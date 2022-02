Isa Danieli e Giuliana De Sio sono ‘Le Signorine’

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 5 febbraio 2022) di Rosa Pia Greco Questa sera alle ore 21, e domani in pomeridiana, alle ore 18,30, sul palcoscenico del Teatro delle Arti, dopo debutto il debutto nazionale, avvenuto proprio qui a Salerno, ritroveremo “Le” di Giovanni Clementi, per la regia di PierPaolo Sepe. La produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, scelse, infatti, proprio il nostro massimo per lanciare la tournée di IsaDe Sio, nell’ottobre del 2018 reduci dai palcoscenici salernitani, la prima con l’incantevole “orchestrazione” di Ruggero Cappuccio del Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare, in duo con Lello Arena, la seconda con la convincente interpretazione di “Notturno di donna con ospiti” di Annibale Ruccello. Icone di diverse generazioni del nostro teatro si incontrano sulle tavole del palcoscenico che ben dominano, ...