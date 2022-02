Irama e la sua passione per i tatuaggi e i simboli egizi: ecco quanti ne ha e qual è il loro significato (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo aver gareggiato con i big nelle ultime tre edizioni, Irama è tornato sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad attirare l’attenzione però non è stato solo il suo brano, Ovunque sarai, ma anche la sua passione per i tatuaggi e, in particolare, per quelli a tema egizi. ecco dunque quanti tattoo ha l’artista e qual è il loro significato per lui. Il significato dei tatuaggi di Irama: dal serpente al faraone egizio Anche quest’anno Irama è tornato al Festival di Sanremo, proponendo il brano Ovunque sarai ma l’attenzione del pubblico questa volta è stata tanta anche per i tatuaggi che l’artista ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo aver gareggiato con i big nelle ultime tre edizioni,è tornato sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad attirare l’attenzione però non è stato solo il suo brano, Ovunque sarai, ma anche la suaper ie, in particolare, per quelli a temadunquetattoo ha l’artista eè ilper lui. Ildeidi: dal serpente al faraoneo Anche quest’annoè tornato al Festival di Sanremo, proponendo il brano Ovunque sarai ma l’attenzione del pubblico questa volta è stata tanta anche per iche l’artista ...

Advertising

tvsorrisi : Irama in questo Festival cambia ancora pelle in un brano dove sentiremo tante nuove sfumature della sua voce. #Sanremo2022 - plumers_pazza27 : RT @couragescout: Non l'avevo ancora detto ma grazie a Lorenzo per stare al fianco di Filippo in ogni sua esperienza, ad ogni suo traguardo… - jjuniquack : RT @couragescout: Non l'avevo ancora detto ma grazie a Lorenzo per stare al fianco di Filippo in ogni sua esperienza, ad ogni suo traguardo… - nuovalunapiena : RT @couragescout: Non l'avevo ancora detto ma grazie a Lorenzo per stare al fianco di Filippo in ogni sua esperienza, ad ogni suo traguardo… - ovunquesaraii : RT @couragescout: Non l'avevo ancora detto ma grazie a Lorenzo per stare al fianco di Filippo in ogni sua esperienza, ad ogni suo traguardo… -