Irama al Festival di Sanremo con Ovunque sarai: il brano è una lettera per una persona importante (Di sabato 5 febbraio 2022) Irama partecipa al 72esimo Festival di Sanremo con il brano Ovunque sarai. Il brano ha le sonorità di una ballad, la musica è scritta da Giulio Nenna, Vincenzo Luca Faraone e Shablo. Il testo, scritto da Irama, rimanda alla struttura delle opere stinolvistiche italiane. Probabilmente, ascoltando questo pezzo, alcuni avranno pensato al celebre sonetto “S’i’ fosse foco” di Cecco Angiolieri. Il pezzo contiene un importante rimando a una grave perdita affrontata dal cantante. Come nasce Ovunque sarai, il brano portato da Irama al Festival di Sanremo A proposito di Ovunque sarai, parlando ai ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022)partecipa al 72esimodicon il. Ilha le sonorità di una ballad, la musica è scritta da Giulio Nenna, Vincenzo Luca Faraone e Shablo. Il testo, scritto da, rimanda alla struttura delle opere stinolvistiche italiane. Probabilmente, ascoltando questo pezzo, alcuni avranno pensato al celebre sonetto “S’i’ fosse foco” di Cecco Angiolieri. Il pezzo contiene unrimando a una grave perdita affrontata dal cantante. Come nasce, ilportato daaldiA proposito di, parlando ai ...

Advertising

tvsorrisi : Irama in questo Festival cambia ancora pelle in un brano dove sentiremo tante nuove sfumature della sua voce. #Sanremo2022 - MondoTV241 : Sanremo 2022, ecco i pronostici sul vincitore del Festival, podio stravolto #sangiovanni #irama #blanco #mahmood… - QuiNewsPisa : Toscani al Festival di Sanremo, ecco come votarli - QuiNewsMassaCar : Toscani al Festival di Sanremo, ecco come votarli - QuiNewsVersilia : Toscani al Festival di Sanremo, ecco come votarli -