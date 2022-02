Inzaghi: “Sfida al Napoli? È successo anche all’andata, dobbiamo fare una cosa” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il derby di Milano se lo aggiudica il Milan dopo una rimonta nei minuti finali grazie ai gol di Olivier Giroud. Al termine della Sfida, Simone Inzaghi ha analizzato la sconfitta dell’Inter ai microfoni di DAZN. “Non meritavamo di perdere. Le squadre forti devono saper analizzare anche questo tipo di sconfitte. Abbiamo tenuto il gioco del pallino per tantissimo tempo. Abbiamo perso in modo immeritato. Probabilmente 9 volte su 10, giocando così, avremmo vinto. Non abbiamo concesso nulla al Milan, è una lezione dura ma ci deve servire per il futuro”. Inter MilanInter, Inzaghi: “Per il Napoli dobbiamo gestire le forze” Simone Inzaghi ha parlato anche del prosieguo della stagione e della prossima Sfida di Serie A, contro il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Il derby di Milano se lo aggiudica il Milan dopo una rimonta nei minuti finali grazie ai gol di Olivier Giroud. Al termine della, Simoneha analizzato la sconfitta dell’Inter ai microfoni di DAZN. “Non meritavamo di perdere. Le squadre forti devono saper analizzarequesto tipo di sconfitte. Abbiamo tenuto il gioco del pallino per tantissimo tempo. Abbiamo perso in modo immeritato. Probabilmente 9 volte su 10, giocando così, avremmo vinto. Non abbiamo concesso nulla al Milan, è una lezione dura ma ci deve servire per il futuro”. Inter MilanInter,: “Per ilgestire le forze” Simoneha parlatodel prosieguo della stagione e della prossimadi Serie A, contro il ...

