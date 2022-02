Inter-Milan | Serie A | probabili formazioni e diretta TV del derby

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 febbraio 2022)questa sera al “Meazza” a partire dalle 18.00, per la 24a giornata del campionato diA 21-22. Da questa sfida passano punti decisivi in chiave scudetto, ma al solito c’è in ballo anche la supremazia cittadina (e non solo), che le due tifosarebbero ben contente di esercitare. Ecco come Inzaghi e Pioli potrebbero schierare le loro squadre in partenza. Statistiche e curiosità diL’, prima in classifica con 53 punti e una gara da recuperare (16 vittorie, 5 pareggi, 1 sconfitta), in campionato è inpositiva dal 24 ottobre. Negli ultimi 5 incontri, in particolare, i nerazzurri hanno totalizzato 13 punti, in forza di 4 vittorie (Salernitana, Torino, Lazio, Venezia) e un pareggio (Atalanta). In particolare ...