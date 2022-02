Inter-Milan, sarà derby scudetto. Demetrio Albertini: "Ecco chi sarà decisivo" (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando si incontrano uomini di calcio intelligenti come Demetrio Albertini, esplorare i temi di un derby-scudetto come quello di stasera può assumere connotati intriganti. Con 5 tricolori, 3 Champions, 2 Coppe Intercontinentali e una Liga spagnola con il Barça in bacheca, l'ex regista della squadra degli Invincibili di Sacchi e, poi, di Capello ha molto da approfondire. Stracittadine al Meazza ne ha giocate a decine e molte ne ha vinte. Sa come si fa.Albertini, lei era spesso abituato ad uscire dal campo trionfante dopo un derby: teme l'esito di quello odierno? L'Inter è favorita, no? «Da brianzolo che ha vissuto nel grande Milan e che lo ha amato sin da bambino, sì. Però le stracittadine strofinano i nervi di chiunque».Tre mesi fa il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Quando si incontrano uomini di calcio intelligenti come, esplorare i temi di uncome quello di stasera può assumere connotati intriganti. Con 5 tricolori, 3 Champions, 2 Coppecontinentali e una Liga spagnola con il Barça in bacheca, l'ex regista della squadra degli Invincibili di Sacchi e, poi, di Capello ha molto da approfondire. Stracittadine al Meazza ne ha giocate a decine e molte ne ha vinte. Sa come si fa., lei era spesso abituato ad uscire dal campo trionfante dopo un: teme l'esito di quello odierno? L'è favorita, no? «Da brianzolo che ha vissuto nel grandee che lo ha amato sin da bambino, sì. Però le stracittadine strofinano i nervi di chiunque».Tre mesi fa il ...

